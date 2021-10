Graziani: «Vidal o Calhanoglu? Farei giocare subito il cileno per 2 motivi»

Francesco Graziani, dallo studio di Sport Mediaset XXL, vede Vidal più adatto per giocare in Inter-Juventus piuttosto che Hakan Calhanoglu. Secondo l’ex giocatore, il cileno deve scendere dal 1′ per due motivi

CENTROCAMPO − Graziani non ha alcun dubbio sul dualismo tra Vidal e Calhanoglu: «Farei giocare Arturo Vidal per due motivi: è rientrato e ha segnato in Champions League; poi è la sua partita. Chiaro che Simone Inzaghi ha in mano Hakan Calhanoglu tutta la settimana, può darti una mano in fase offensiva ma Vidal è più attento nelle due fasi. Io farei giocare subito il cileno, se lo metti fuori ci sarebbe poca logica».