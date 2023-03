Graziani: «Vedo Inter e Napoli in semifinale di Champions League!»

Ciccio Graziani, in onda su Radio Sportiva, ha parlato del percorso dell’Inter in Champions League, accostando i nerazzurri al Napoli (vedi articolo). Il girone per le due squadre è lo stesso e l’ex calciatore le vede insieme in un’eventuale semifinale della competizione.

CHAMPIONS LEAGUE − Le parole di Ciccio Graziani, in onda a Radio Sportiva nel corso del programma “Il Processo di Sportiva”, hanno riguardato anche l’Inter e il suo percorso tra Champions League e campionato: «Napoli, Inter e Milan sono finiti nel girone meno impegnativo in Champions League. Potrebbero anche esserci due derby italiani, perché io vedo che se l’Inter batte il Benfica e accede in semifinale, poi può esserci Napoli-Inter. E a quel punto avremo un’italiana in finale. Dico questo perché sulla carta il Napoli ha il 70% di passare il turno contro il Milan di oggi. Ma attenzione alle competizioni europee perché può succedere di tutto. Per quanto riguarda il campionato, invece, l’Inter ha 21 punti in meno rispetto al Napoli. È chiaro che ci sono demeriti dei nerazzurri, ma comunque questo Napoli avrebbe vinto lo Scudetto»