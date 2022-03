Graziani: «Torino-Inter? Chi se la prende con Guida non ha capito nulla!»

Per Graziani non è l’arbitro Guida la persona su cui indirizzare le critiche per non aver dato rigore a Ranocchia in Torino-Inter. L’ex attaccante, durante la trasmissione Tiki Taka su Italia 1, spiega perché.

SBAGLIA IL VAR – Francesco Graziani è critico con gli arbitri, ma non tanto per Torino-Inter: «Il rigore negato ad Andrea Belotti? Prima di questo episodio ci sarebbe da parlare ancora di quello di Milan-Spezia. Quante cose sono successe dall’inizio della stagione? Questo è un errore madornale, e chi se la prende con Marco Guida non ha capito nulla. Lui deve decidere in un centesimo di secondo, ma nel cervello di Guida c’è anche la possibilità di dire che pensa di aver toccato la palla. C’è il VAR, lo manda a rivedere e decide in un secondo. Il problema è di Davide Massa, perché questo è madornale: le imamgini le abbiamo viste tutti. Massa non dovrebbe più andare al VAR! Sul momento Guida può anche aver pensato che Andrea Ranocchia ha toccato il pallone con la punta, avendo visto il movimento del pallone. Ma deve avere la certezza da chi sta dietro, che gli dice di aver visto giusto».