Graziani: «Tocco di mano di Mané? Era rigore! Ma c’è una variabile»

Ciccio Graziani, ha parlato a proposito dell’Inter, reduce dalla sconfitta “indolore” contro il Bayern Monaco. Sulle frequenze di Radio Sportiva, l’ex calciatore commenta l’episodio del mancato rigore concesso ai nerazzurri per il fallo di mano di Mané

STRATEGIA – Queste le parole di Ciccio Graziani: «Mani di Sadio Mané? Secondo me il calcio di rigore doveva essere concesso. Sentendo un po’ di pareri arbitrali mi dicono che le braccia non hanno fatto volume, si è coperto il viso per non prendere una pallonata. Ha messo le mani davanti alla faccia e mi dicono che, non avendo fatto volume, ci può stare che non lo abbiano dato. Io dico che in quelle circostanze, per il gesto che ha fatto, mi ha dato subito l’impressione che fosse calcio di rigore. Ma mi dicono che ci possa essere la variabile della protezione del corpo».