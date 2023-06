Graziani dubbioso: «Thuram-Inter? Bene in Germania ma con la Francia non gioca»

Thuram da sabato sarà un nuovo giocatore dell’Inter, ma per Graziani non è scontato che sia il rinforzo che più serviva. A Microfono Aperto, su Radio Sportiva, l’ex attaccante mette qualche dubbio sull’operazione.

ACQUISTO A ZERO – Francesco Graziani non promuove del tutto l’arrivo all’Inter di Marcus Thuram: «Va tutto bene, ha fatto bene in Germania. Però non dimentichiamoci che con la Francia non giocava. Arriva da un campionato che, con tutto il rispetto, non è inimamente paragonabile alla Serie A e bisogna vedere se riuscirà ad ambientarsi. A volte c’è un entusiasmo per certi giocatori che io sinceramente non vedo».