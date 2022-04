Graziani: «Su Dumfries c’era un doppio rigore per l’Inter! Era netto»

Graziani è dalla parte del VAR, che ha portato Irrati a concedere il rigore decisivo all’Inter contro la Juventus. L’ex attaccante, ospite di Tiki Taka su Italia 1, vede due falli subiti da Dumfries nell’azione del 43′.

DOPPIO FALLO – Juventus-Inter ha, come quasi sempre, fatto discutere a livello di moviola. Dice la sua sugli episodi principali Francesco Graziani: «Su Denzel Dumfries c’era un doppio rigore, perché anche Alex Sandro ha tamponato il polpaccio. Il rigore c’era, netto, ma poi c’era il calcio di rigore per la Juventus perché Alessandro Bastoni ha fatto fallo su Denis Zakaria. Lì doveva intervenire il VAR, non ci sarebbero state polemiche».