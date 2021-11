Graziani: «Stupiva Inter attardata, ora c’è! Calhanoglu bene. Nel Milan…»

Graziani analizza la situazione dell’Inter dopo la vittoria di Venezia. L’ex attaccante, ospite negli studi di “Sport Mediaset XXL” su Italia 1, ribadisce il potenziale nerazzurro e spende parole positive per Calhanoglu

INTER DA TITOLO – Per Francesco “Ciccio” Graziani non sorprende il momentaneo -1 nerazzurro dalla vetta: «Lo zoccolo duro della squadra è rimasto. A inizio stagione credevamo che anche quest’anno l’Inter potesse difendere il suo scudetto, meritato l’anno scorso. Poi c’erano e ci sono altre squadre che possono contenderle lo scudetto, ma il fatto che fosse così attardata ci aveva un po’ stupito. Invece adesso l’Inter è nelle previsioni iniziali. C’è da dire che ha approfittato delle due sconfitte della domenica passata riportandosi più a ridosso della vetta. Ora vediamo cosa succede in questa giornata a Milan e Napoli».

CALCIO TURCO – Graziani si sofferma anche sul protagonista del momento: «Hakan Calhanoglu (vedi focus, ndr) gioca da mezzala sinistra adesso, nel Milan non lo faceva molto. Spesso giocava dietro le punte nel 4-2-3-1. Lo sta facendo bene. Ha molta libertà quando si presenta in fase offensiva. Così come Nicolò Barella, Calhanoglu è uno dei pochi centrocampisti che, quando gli capita l’occasione, non ci pensa molto. Tra l’altro ha anche un bel calcio, forte e teso».