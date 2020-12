Graziani: “Stupidaggine Vidal non aiuta l’Inter, che è la più forte! La Juventus…”

Francesco Graziani

Graziani – ex attaccante del Torino – a “Tiki Taka – La Repubblica del Pallone” su Italia 1 parla positivamente dell’Inter, soprattutto in ottica scudetto. E nonostante questo Vidal. Il bicchiere è mezzo pieno soprattutto per le potenzialità ancora non espresse, a differenza della Juventus

FAVORITA AL TITOLO – Lo scudetto quest’anno per Francesco “Ciccio” Graziani è una lotta a tre: «Lo vince o il Milan o il Napoli. Oppure l’Inter. E di queste tre metto davanti proprio l’Inter, che secondo me è la più forte. La Juventus ha delle difficoltà enormi. Perché se disgraziatamente sta poco bene Cristiano Ronaldo, non ha Paulo Dybala. A parole è la più forte… In questo momento Arturo Vidal è insicuro. Anche la stupidaggine che ha fatto in Champions League con il Real Madrid ha messo in difficoltà la squadra e i compagni. Oggi guardi l’Inter in campo e poi guardi la panchina. Contro il Sassuolo sono entrati Romelu Lukaku, Christian Eriksen, Stefano Sensi, Ashley Young e Achraf Hakimi. E aveva fuori Marcelo Brozovic. Attenzione all’Inter, ragazzi. Perché quest’anno è una seria candidata a vincere il campionato» Questo il pensiero di Graziani, che confida fortemente nell’organico nerazzurro.