Graziani, stoccata Inter: «Con Conte Scudetto tuo!». Poi spiega 3 passaggi

Ciccio Graziani, ospite negli studi di Sport Mediaset XXL, ha tirato una stoccata nei confronti dell’Inter e Inzaghi citando Conte. Il campione del Mondo ’82 poi analizza ciò che non è andato ai nerazzurri

LAST DANCE − Graziani si concentra sull’ultima giornata in chiave Scudetto: «Chi fa festa? A logica direi Milan per lo Scudetto e Salernitana per la salvezza. La festa rossonera è già pronta, quella nerazzurra da preparare. Ma non si vive bene in quel caso lì. L’Inter devi chiudere bene, deve fare il suo. Poi se la dea bendata di da una mano…tutto può ancora succedere. Oggi molto mediatiche queste due partite, tutti si aspettano segnale dagli altri. Rimpianti? Senza quell’errore di Radu l’Inter sarebbe sempre un punto dietro il Milan. Quel derby perso dopo un primo tempo straordinario con un Maignan incredibile e il KO di Bologna sono stati decisivi. Se su 21 punti, però, raccogli sette punti, dai anche la possibilità agli altri di recuperare. Frecciata: con Conte, ho l’impressione che avrebbero potuto vincerlo».