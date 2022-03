Graziani: «Sostituire Brozovic? Dico Kanté! Asse Inter tra i più forti»

Graziani è sicuro che alla fine l’Inter rinnoverà il contratto a Brozovic, ma prova a trovare chi potrebbe sostituirlo. Nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva l’ex attaccante individua due giocatori: sono tutti del Chelsea, uno è Kanté.

INSOSTITUIBILE O QUASI – Francesco Graziani prova a vedere se ci sia qualcuno in grado di rimpiazzare Marcelo Brozovic per l’Inter: «Mi viene in mente N’Golo Kanté del Chelsea. O Jorginho, un altro che gioca anche lui nel Chelsea. Chi ci potrebbe essere poi? Non ci sono tanti calciatori bravi su quel livello, per cui io fossi l’Inter gli rinnoverei il contratto. Ma di fatto l’ha già rinnovato, per averlo ancora per tanto tempo. Io credo che l’asse con Brozovic e Nicolò Barella sia uno dei più forti non solo in Europa ma anche oltre: si completano e sono molto bravi. Ma Brozovic è il motore di quella squadra, soprattutto a inizio azione».