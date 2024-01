Graziani: «Sommer-Nzola una cosa incomprensibile! Inter, è l’anno giusto»

Giustamente Francesco Graziani esprime qualche dubbio sulla scelta dell’arbitro in Fiorentina-Inter sullo scontro di gioco fra Sommer e Nzola. Poi l’allenatore fotografa il momento della squadra di Inzaghi.

PENALIZZA – All’indomani di Fiorentina-Inter si continua a discutere del rigore concesso dall’arbitro ai viola. Francesco Graziani, ospite di Radio Sportiva, dichiara: «L’impressione è che Sommer sia andato prima sul pallone e che il cazzottone a Nzola sia del tutto involontario. Però tutti dicono che l’uscita in quella maniera è un po’ scomposta e, soprattutto, va a penalizzare l’avversario. Quindi hanno ritenuto che ci fosse gioco violento. Quest’aspetto a volte è comprensibile e a volte no. Non è un gioco violento volontario e a volte penalizza questo tipo di interventi. La Fiorentina ha giocato davvero bene, pressando e mettendo in difficoltà l’Inter in alcuni momenti. A volte anche soffrendo e andando in difficoltà. Probabilmente col calcio di rigore concretizzato la partita poteva finire 1-1».

COMPATTI – Francesco Graziani, poi, termina il suo intervento radiofonico con un’analisi sull’atteggiamento dell’Inter nella gara contro la Fiorentina: «Quello che voglio rimarcare, però, è che in questa partita in alcuni momenti l’Inter ha sofferto, ma lo ha fatto da grande squadra. Non si sono mai disuniti, tutti hanno lottato e tutti hanno fatto la fase difensiva. Quando vinci queste partite, soffrendo da squadra, anche con delle alternative, alla lunga può fare la differenza. Sono stati bravi a non perderla e neanche a pareggiarla. In questa partita l’Inter ha sofferto da grande squadra. De Vrij e Mkhitaryan due giganti, sia nella fase difensiva che in quella offensiva. L’Inter è una squadra compatta, forte delle sue identità, nell’autostima. Questo mi sembra l’anno giusto».