Graziani sicuro: «Lukaku tornerà all’Inter! Due motivi. Correa…»

L’Inter è in attesa di capire se si concretizzerà il ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro. Ciccio Graziani, in onda su Radio Sportiva, parla del possibile ritorno del belga

ATTACCO – Questa l’analisi di Graziani: «Correa? Inzaghi lo conosce tecnicamente e caratterialmente per averlo allenato alla Lazio. Si fa voler bene nello spogliatoio. Io credo che alla fine l’Inter alla fine riporterà a casa Lukaku. Pensa che parco di attaccanti avranno i nerazzurri: Thuram, Lautaro Martinez e Correa. Non lo ha nessuno un parco attaccanti del genere in Italia, nemmeno il Napoli. I nerazzurri vogliono essere competitivi in Italia ed in Europa. Avere tanta qualità davanti è un lusso riservato a poche società. Io parto dal presupposto che Lukaku tornerà, fra qualche giorno avremo notizie del suo ritorno all’Inter. I nerazzurri sono d’accordo col giocatore e lui vuole andare solo lì. Ai nastri di partenza si presenterà una squadra molto motivata soprattutto in attacco e con qualità tecnica».