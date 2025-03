Graziani sicuro: «L’Inter ha la pressione da sé e non per il Napoli!»

Graziani si esprime sull’Inter, che oggi sfiderà a Bergamo l’Atalanta nel match scudetto. L’ex giocatore cita anche il Napoli di Antonio Conte.

TUTTO APERTO – Domenica di Serie A decisamente importante in ottica scudetto con il Napoli che sta giocando a Venezia, mentre in serata ci sarà il big match tra Atalanta e Inter al Gewiss Stadium di Bergamo. Francesco “Ciccio” Graziani, intervenuto su Radio Sportiva, ha detto la sua proprio sulla partita in programma alle 20.45. A detta sua, anche se gli azzurri dovessero vincere al Penzo, ciò non metterebbe così tanta pressione sulla squadra di Simone Inzaghi. Ecco il suo intervento a spiegare: «L’Inter non ha pressione, la pressione ce l’ha da sé, ha una squadra molto forte e con carattere. Sa che deve andare a Bergamo per fare una partita da vincere o comunque non per perderla. Siccome mancano ancora nove giornate, se il Napoli vincesse non è che decisiva Atalanta-Inter per la corsa scudetto. Fino all’ultimo giornata tutto aperto». Questa sera la posta in palio, come spiegato anche ieri da Simone Inzaghi nelle dichiarazioni della vigilia, è molto alta. Ecco perché servirà la miglior Inter possibile, con i giocatori chiave ad illuminare la scena. Tra questi ovviamente Hakan Calhanoglu, che come molto interisti farà la sua ultima partita prima di volare in nazionale.