Graziani: «Se all’Inter rivedono i gol presi a Roma si prendono a schiaffi!»

L’Inter deve fare autocritica per i gol subiti contro la Lazio e non solo, visto che ha mantenuto la porta inviolata in Serie A solo col Genoa all’esordio. Graziani, ospite di Tiki Taka su Italia 1, commenta i problemi difensivi.

DIFESA APERTA – Francesco Graziani è critico: «L’addio alla Lazio? Simone Inzaghi ha aspettato fino all’ultimo che la società gli proponesse il rinnovo. Dopo due partite dell’Inter ho notato che in questa squadra non c’era la rabbia agonistica di prima. Oggi si evidenzia soprattutto questo, oltre che il nervosismo. Sembra che questa squadra abbia perso il furore agonistico che c’era prima. Gli errori difensivi sono stati eclatanti: sul secondo e terzo gol, se li vanno a rivedere sia Inzaghi sia i giocatori si prendono a schiaffi».