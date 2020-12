Graziani: “Scudetto? Tifo Inter e Napoli! Conte, la società deve valutare”

Francesco Graziani

Per Graziani Inter-Napoli di domani sera potrà essere uno scontro diretto decisivo per la vittoria della Serie A. In collegamento con “Tiki Taka” su Italia 1 l’ex attaccante ha poi valutato il rendimento di Conte in questo anno e mezzo in nerazzurro.

TUTTO FATTIBILE!– Francesco Graziani ritiene l’Inter possibile campione della Serie A: «Se non la vince ci va vicino. Ma io, se dovessi pronosticare oggi una squadra che deve vincere lo scudetto, tifo l’Inter e il Napoli: mi sembrano due squadre attrezzate tecnicamente per ambire a quel tipo di traguardo. Considerato che l’Inter non gioca più le coppe, e quindi si potrà allenare e potrà lavorare meglio durante la settimana, diventa la squadra da battere secondo me. Antonio Conte via? Al di là dei costi la società valuti il lavoro del tecnico, la presenza nello spogliatoio, il carisma e la personalità che dimostra di avere. La verità è un’altra: tutti i tecnici, dal più bravo al meno bravo, vengono determinati dai risultati. Se fai risultati sei bravo, altrimenti sei un somaro. Conte può essere simpatico o antipatico, ma è capace a fare l’allenatore: per ora i conti all’Inter non tornano, questa è una cosa che bisogna dire».