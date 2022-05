Graziani: «Scudetto? L’Inter ci crede. Verona evoca al Milan brutti ricordi»

Ciccio Graziani, dagli studi di Tiki Taka, ha parlato della lotta Scudetto con Inter e Milan in lotta. Per l’ex giocatore, prossimo turno di campionato decisivo

CI CREDE − Il commento di Graziani sulla lotta Scudetto con il testa a testa fra le due milanesi : «Inzaghi ci crede, così come calciatori e tifosi. Penso che lo scudetto passi dalla prossima settimana. Anche perché Verona evoca per il Milan momenti sportivamente drammatici, se vinci a Verona vinci lo Scudetto. Se non vinci rimetti in gioco l’Inter perché l’Inter ci crede».