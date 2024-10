Graziani preoccupato: «La Roma non può sbagliare ma l’Inter può fare molto male!»

A quattro giorni da Roma-Inter Francesco Graziani esprime alcune considerazioni sul momento delle due squadre. Un pensiero anche sulla possibilità di vincere il Pallone d’Oro per Lautaro Martinez.

UNA POSSIBILITÀ – Francesco Graziani, ospite di Radio Sportiva, dice la sua su Lautaro Martinez, reduce dal gol con l’Argentina: «Pallone d’Oro? Lui è uno di quelli attenzionabili. Non solo è un grande calciatore ma è diventato leader e capitano di una squadra straordinariamente importante come l’Inter. È chiaro che di concorrenza ce n’è tanta per quel trofeo. Non so cosa potrà succedere ancora però non è tanto il gol di ieri che può far cambiare idea a qualcuno. Per il Pallone d’Oro si valuta una stagione intera, comprese le competizioni. Per chi ha fatto l’Europeo, per esempio, è un vantaggio. Lautaro Martinez ha fatto la Coppa America, che è seguita da lontano. Magari essendoci la UEFA e la FIFA ci può essere un occhio di riguardo in più per il calcio europeo. Mi viene da pensare questo. Però penso anche che se Lautaro Martinez concorre per essere tra i papabili, nessuno possa dire nulla. Non c’è un errore in questo».

Cosa aspettarsi da Roma-Inter: parla Ciccio Graziani

PREOCCUPAZIONE – Francesco Graziani continua, passando al clima che l’Inter troverà all’Olimpico domenica sera: «La Roma dovrà fare una grande partita perché sulla carta l’Inter è in vantaggio. Anche se in questo momento non so come stanno le cose perché c’è ancora una certa contestazione in giro. Non so se i tifosi cominceranno a cantare dall’inizio alla fine, non lo so. C’è una situazione un po’ particolare a Roma, però quello che mi preoccupa è che l’Inter è forte. Se indovina la giornata può far male e la Roma non si può permettere di non portare a casa un buon risultato in questa partita. Anche perché la classifica non è ancora delle migliori. Confido nel fatto che in una partita singola tanti valori si possano azzerare, però oggi sono più preoccupato perché l’Inter ad oggi è ancora la squadra più forte in assoluto del nostro campionato».