Graziani: “Rinvii in Serie A? Non si va avanti a bocconi, non mi convince”

Ciccio Graziani, ospite di consueto in studio a “Sport Mediaset XXL”, è intervenuto sul caos scoppiato in Serie A dopo i rinvii causa emergenza Coronavirus

TEMPISTICHE STRANE – Graziani non è convinto dei metodi e delle tempistiche addottati: «Abbiamo visto quante squadre, anche in Serie B, hanno giocato col pubblico. Non mi convince la tempistica, si decide un giorno e quello deve essere, non si va avanti a spizzichi e bocconi».

L’INTER – L’Inter sarà una delle squadre maggiormente danneggiate da questi rinvii, ma secondo Graziani i nerazzurri possono comunque approfittare della situazione per recuperare alcuni infortunati e far ritrovare la condizione ad alcuni giocatori che hanno mostrato segni di stanchezza nelle ultime settimane: «Può recuperare qualcuno e riposare, l’Inter ha giocato spesso, poi dopo però ne sconta le conseguenze e questo preoccupa la dirigenza interista. Poi nel calendario si sommeranno tante cose e lì potrà trovare difficoltà».