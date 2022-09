Graziani ricorda Bolchi: «Personaggio importante e persona meravigliosa»

Ciccio Graziani, in diretta su Radio Sportiva, ricorda Bruno Bolchi, ex capitano dell’Inter, con la quale si è laureato campione d’Italia nel 1963 (vedi articolo). Maciste (soprannome datogli durante il periodo all’Inter, per il suo fisico possente, ndr) fu sostituito proprio da Graziani alla Reggina, nella stagione 1991-1992.

OMONE STRAORDINARIO – Così si sente di ricordarlo Francesco Graziani. Si parla di Bruno Bolchi, ex capitano dell’Inter e uomo di calcio, scomparso nella notte tra il 27 e il 28 settembre. Graziani lo ricorda con affetto, e su Radio Sportiva racconta un aneddoto riguardante lui e Maciste: «Ho sostituito Bolchi sulla panchina della Reggina in Serie B. In quell’occasione lo chiamai per chiedergli pareri e consigli sulla squadra, lui fu bravissimo con me. L’ultima volta che ci sentimmo eravamo qui (su Radio Sportiva, ndr) e facemmo una chiacchierata molto bella. Bruno oltre ad aver vissuto il calcio era un omone straordinario e una persona pazzesca. Quando se ne vanno questi personaggi perdiamo sempre qualcosa di importante. Potevi chiamarlo anche di notte per qualsiasi consiglio. Un abbraccio forte a Bruno, ovunque egli sia ora». Così Graziani termina il suo intervento in ricordo di Bruno Bolchi, che con i colori nerazzurri si laureo Campione d’Italia nella stagione 1962-1963, indossando la fascia di capitano.