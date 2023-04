Graziani: «Putiferio in Coppa Italia dovuto alla polemica di Lukaku»

Cicco Graziani, a Radio Sportiva, ha parlato della Coppa Italia in vista di Inter-Juventus: il suo pensiero su Romelu Lukaku e sulla grazia che ha ricevuto (vedi articolo).

PUTIFERIO − Ciccio Graziani, a Radio Sportiva nel programma “Il Processo di Sportiva”, ha parlato dell’attaccante belga dell’Inter tornando a fare riferimento anche a quanto accaduto nell’andata di Coppa Italia contro la Juventus: «Romelu Lukaku c’è da dire che ha ritrovato equilibrio, fiducia. E i gol in questo sono una medicina straordinaria. Ma bisogna vedere che Lukaku sarà nelle prossime gare. Leao, al contrario, in ogni partita ha lo scatto decisivo. In Coppa Italia, se c’ero io al posto di Lukaku non mi sarei mai rivolto verso la curva ma sarei andato di corsa ad abbracciare la panchina. Il fatto che abbia polemizzato ha fatto scattare il putiferio. Poi hanno fatto bene a ‘graziarlo’ perché qualcuno si era preso la briga di offenderlo per il suo colore della pelle. E questo è un cancro da espellere dagli stadi del mondo, perché non è un problema solo nostro».