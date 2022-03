Graziani: «Pronostico derby? Dico Inter! Milan in crisi d’identità»

Per Graziani il pronostico del derby Milan-Inter di oggi pende dal lato nerazzurro. L’ex attaccante e allenatore, durante Tiki Taka su Italia 1, spiega perché la squadra di Inzaghi la veda meglio nonostante le difficoltà.

IL PRONOSTICO – Francesco Graziani si espone sul derby di Coppa Italia: «Non si possono fare calcoli, tutte e due dovranno vincere. Perché pensare 0-0 o pareggio e rinviare tutto ad aprile? Non si fa così nel calcio. Se dovessi fare un pronostico dico Inter, perché è vero che è un po’ in crisi ma accettabile. In questo momento fa difficoltà a fare gol, ma le partite le gioca. Col Genoa non ha fatto gol ma ha fatto sei o sette occasioni, il Milan fa fatica a costruire e concretizzare. È in una crisi d’identità il Milan, perché ha tanti giocatori che non stanno benissimo. Se togli Rafael Leao perde tantissimo».