Graziani su Pio Esposito: «Somiglia a Lucca! Evitiamo paragoni scomodi»

Ciccio Graziani ha invitato a non caricare di pressioni eccessive Francesco Pio Esposito, 19enne dell’Inter che ha aperto il punteggio nel match vinto contro il River Plate per 2-0.

IL RAGIONAMENTO – Ciccio Graziani è intervenuto a Radio Sportiva su uno degli argomenti più caldi in casa Inter, ossia il potenziale e i margini presenti nel serbatoio di Francesco Pio Esposito. L’ex allenatore ha voluto porsi in discontinuità rispetto al coro di voci entusiastiche sul calciatore azzurro, con l’invito a non esaltarlo eccessivamente: «Ha giocato in Serie B, teniamo conto di questo. Deve misurarsi con un Campionato, come la Serie A, sicuramente molto più competitivo. Se devo fare un paragone, secondo me somiglia a Lucca. Non voglio scomodare i calciatori del passato, preferisco associare Pio Esposito all’attaccante dell’Udinese per il modo in cui sta in campo».

Graziani ha una convinzione: Pio Esposito deve giocare con continuità!

LA CERTEZZA – Graziani ha poi proseguito indicando ciò di cui ha bisogno Pio Esposito per il futuro: «Se facciamo paragoni con i grandi del passato, rischiamo di impedirgli di arrivare all’apice di una catena di qualità che ci aspettiamo. L’unica cosa che mi sento di dire (all’Inter, ndr.) è di provare a dargli maggiore fiducia, di rischiare qualcosa in più».