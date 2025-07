Graziani suggerisce: «Pio Esposito rischia con l’arrivo di Lookman! Inter si attivi»

Ciccio Graziani si è pronunciato a proposito delle conseguenze di un possibile approdo di Ademola Lookman all’Inter. Di seguito il suo commento sul caso particolare di Francesco Pio Esposito.

IL RAGIONAMENTO – Ciccio Graziani si è così espresso alle frequenze di Radio Sportiva su una vicenda che intreccia campo e mercato: «Se prende Lookman, l’Inter deve mandare a giocare Pio Esposito. Il ragazzo ha bisogno di minutaggio, cosa che non avverrebbe al modo giusto con l’arrivo del nigeriano. Di solito quando un giocatore dell’Atalanta va in un’altra squadra fa fatica, ma Lookman mi dà la netta sensazione di poter uscire da questo tunnel di negatività. È bravo, fa gol e fa segnare, sa scardinare le difese. Per me, l’Inter farebbe un bel colpo se lo acquistasse».