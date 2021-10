Graziani: «Per Sanchez non avrei tolto Lautaro Martinez! Dzeko era uomo perso»

Graziani trova un altro spunto di discussione fra gli innumerevoli proposti da Inter-Juventus di domenica sera. Ospite di Tiki Taka su Italia 1, l’ex attaccante contesta Inzaghi per aver tolto Lautaro Martinez anziché Dzeko per far entrare Sanchez.

CAMBIO IN ATTACCO – In molti, per descrivere Inter-Juventus, si sono soffermati (per ovvi motivi) sul rigore che ha portato all’1-1. Francesco Graziani torna invece al 72′: «Se vogliamo fare una critica, anche costruttiva, su Simone Inzaghi è che nel momento in cui fa entrare Alexis Sanchez non avrei mai tolto Lautaro Martinez. Giocando come fa lui, abbassandosi, sfruttava le ripartenze. Edin Dzeko non è un giocatore da ripartenze, era un uomo perso lì davanti. Io avrei fatto uscire Dzeko per far entrare Sanchez: loro due avrebbero potuto dare un apporto maggiore alla fase offensiva».