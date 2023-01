Graziani: «Per Inter e Milan perdere la finale sarebbe un brutto colpo»

Graziani, in collegamento su Radio Sportiva, ha parlato dell’Importanza che avrebbe per Inter e Milan vincere la finale di Supercoppa Italiana.

IMPORTANZA PSICOLOGICA − Domani sera Inter e Milan si sfideranno per la conquista della Supercoppa Italiana. Per entrambe le squadre vincere sarebbe importantissimo in termini psicologici. Di questo ha parlato l’ex calciatore Ciccio Graziani che si è così espresso: «Questa è una partita decisiva per entrambe. Per il Milan per uscire da un periodo non molto positivo. All’Inter serve invece per ritrovare quell’entusiasmo per provare a rincorrere il campionato. Chi perde la finale prende una bella botta dal punto di vista psicologico dalla quale sarà difficile rialzarsi».