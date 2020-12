Graziani: “PellÃ¨? Non so quanto aiuterebbe l’Inter. Gomez ha detto che…”

Graziani: “Pellè? Non so quanto aiuterebbe l’Inter. Gomez...

Graziani: “Pellè? Non so quanto aiuterebbe l’Inter. Gomez ha detto che…”

Ciccio Graziani ha parlato del caso Papu Gomez, obiettivo dell’Inter, e di Graziano Pellè, accostato all’Inter come quarto attaccante

ATALANTA – Queste le parole ai microfoni di “Radio Sportiva” da parte di Ciccio Graziani sul caso Papu Gomez, obiettivo dell’Inter, in casa Atalanta. «Difficile commentare quello che è successo tra Gomez e Gasperini senza esserne stati testimoni diretti. Il fatto che l’Atalanta abbia preso provvedimenti così forti fa pensare che ci sia stato un comportamento non professionale da parte del giocatore. Ma solo loro sanno come sono andate le cose, il Papu ha detto che dirà tutto, aspettiamo».

QUARTO ATTACCANTE – Graziani sull’ipotesi Graziano Pellè all’Inter. «L’ho perso di vista, non so quanto potrebbe aiutare e migliorare i nerazzurri. Sarebbe il quarto attaccante, giocherebbe poche partite. Pinamonti è penalizzato, dovrebbe andare a giocare altrimenti peggiora invece di migliorare».