Graziani: «Pavard? Da capire come giocherà a 3! Calhanoglu…»

Graziani ha parlato di Pavard, obiettivo per la difesa dell’Inter. L’ex giocatore ha qualche dubbio sul ruolo. Poi dice la sua su Calhanoglu

MERCATO − A Sport Mediaset XXL, Ciccio Graziani su Calhanoglu e Pavard: «Calhanoglu non c’è bisogna che vada in Arabia, poi ognuno può decidere come vuole, il vero calcio è in Europa. Pavard gioca a 4 dietro, bisognerà capire come giocherà a tre. Ma se l’Inter lo vuole così in maniera concreta, ha già capito che potrà giocare bene in quel ruolo».