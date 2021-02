Graziani: «Paradosso Inter, prima Eriksen e Perisic li dava via! Ora risorse»

Francesco Graziani

Graziani vede in Eriksen e Perisic due delle facce sorridenti dell’Inter prima in classifica. L’ex attaccante, ospite di “Tiki Taka” su Italia 1, ha segnalato in maniera curiosa come fino a un mese fa il danese e il croato fossero sul mercato, e adesso stanno rendendo in maniera ottima.

RIBALTATI – Francesco Graziani ritiene la Serie A già finita: «Se non vince lo scudetto l’Inter quest’anno è una catastrofe sportiva. Pensa il paradosso: se a gennaio una società si presentava e si portava via Christian Eriksen e Ivan Perisic glieli davano. E oggi sono una grande risorsa per questa squadra. Tolti quei famosi sessanta secondi (le tre parate a inizio ripresa di Samir Handanovic, ndr) poi non c’è stata partita e l’Inter non è mai andata in difficoltà. La partita l’ha vinta il gigante buono con quell’altro ragazzo accanto (Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, ndr)».