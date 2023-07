Graziani: «Onana via? Non c’è da disperarsi! L’Inter deve fare cassa»

Graziani esprime il proprio parere sulla probabile cessione di Onana da parte dell’Inter. L’ex calciatore e allenatore valuta la situazione, anche dal punto di vista economico. Di seguito le dichiarazioni dell’ospite di Radio Sportiva

AFFIDABILITÀ – Francesco Graziani dice la sua sul rendimento di André Onana e sull’intenzione dell’Inter di privarsi del calciatore. Intervenuto nella trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”, l’allenatore afferma: «Vendendo Onana c’è una plusvalenza enorme per l’Inter. Fermo restando che molto probabilmente i nerazzurri hanno già un’alternativa, non dico di pari livello ma che può supportare eventualmente quel tipo di uscita. Io quando ho un portiere bravo per logica me lo tengo perché il portiere ti può regalare 6 punti. Poi anche quello più bravo a volte può fare la cosiddetta papera. Portieri come Onana e Mike Magnain sarebbe stato un gran piacere poterli vedere nella nostra Nazionale Italiana. Sono i due più bravi in Serie A. Però l’Inter deve fare cassa. Ha preso Marcus Thuram e Davide Frattesi. Molto probabilmente questi due giocatori li ammortizza con l’uscita di Onana. Adesso deve fare un’ulteriore spesa per acquisire il cartellino di Romelu Lukaku. Se l’Inter da via Onana io non mi dispero, anche se mi dispiace perché è un portiere di assoluta affidabilità. Però secondo me l’Inter ha già la possibilità di prendere un altro portiere, che magari non ti garantisce quello standard di rendimento, ma comunque può fare bene. Io non sarei preoccupato che Onana vada via, però ovviamente dipende da chi prendono e da quanto si dimostra bravo».