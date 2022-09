Graziani non cambia idea: «Inter la più completa! Basta guardare l’attacco»

L’Inter non sta andando bene in campionato dove ha già incassato tre sconfitte in sette giornate. Secondo Ciccio Graziani però la squadra di Inzaghi rimane la più completa. L’ex attaccante esprime il suo pensiero a Radio Sportiva.

COMPLETEZZA – L’Inter di Simone Inzaghi sta deludendo le attese, ma secondo Ciccio Graziani rimane comunque la squadra più completa: «Guarda solo il reparto di attacco. Chi ce li ha quattro attaccanti come quelli dell’Inter? Fatemi il nome di una squadra. Per me l’Inter è in assoluto la squadra più completa a livello tecnico e di uomini, se però il campo non mi darà ragione vorrà dire che il mio pensiero sarà sbagliato. Io ho il coraggio di esporre i miei pensieri, poi i conti li tiro fuori alla trentottesima. Il mio giudizio deve essere rapportato alla fine della stagione, all’inizio di esprimono i giudizi e i pronostici perché farli alla trentasettesima giornata è troppo comodo».