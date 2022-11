Graziani: «Né Inter né Juventus possono permettersi di perdere»

Ciccio Graziani ha parlato a Sport Mediaset in vista del Derby d’Italia. Secondo l’ex calciatore e ora opinionista, né Inter né Juventus possono perdere stasera.

ENTUSIASMO – Secondo Ciccio Graziani, nessuna delle due squadre può perdere il Derby d’Italia: «Spesso ci si fa prendere dall’entusiasmo. Io stesso ho detto che l’Inter è guarita e la Juventus no. A volte ci esponiamo anche troppo. Se dovesse vincere la Juventus, supererebbe l’Inter di un punto. Quindi non si potrebbe parlare di guarigione nerazzurra. Si parte però dal presupposto che i risultati in Champions e gli ultimi precedenti vedono l’Inter favorita. Nessuna delle due però può permettersi di perdere». Queste le parole di Graziani in vista del match di stasera.