Graziani: «Napoli scudetto e Inter Champions League: perfetto!»

Questa domenica potrebbe essere decisiva per le sorti dello scudetto. Inter e Napoli sono a distanza di un punto, Ciccio Graziani su Sport Mediaset dice la sua sulle partite.

DESIDERIO – Mancano pochissime ore alle nove partite in contemporanea in programma questa sera per la Serie A. Ci sono in ballo il primo posto, il quarto per la Champions League e diverse squadre sono ancora in lotta per la salvezza. Tanti, tantissimi verdetti vanno ancora definiti e i 90 minuti di oggi potrebbero risultare decisivi nell’economia del campionato. L’Inter affronta la Lazio di Marco Baroni, che si trova attualmente al quinto posto a pari con la Juventus in zona Champions. La gara è importantissima per entrambe le squadre, Ciccio Graziani esprime il suo desiderio sulla serata: «Scudetto al Napoli e Champions League all’Inter. Sulla carta teoricamente ci sarebbe il Napoli davanti perché gioca col Parma e ha un punto in più. Non sottovaluterei però la partita perché potrebbe diventare veramente difficile. Io ho perso uno scudetto perdendo in casa col Lecce già retrocesso. Sembravano il Real Madrid. Voglio dire perciò che il momento e lo stato di forma sono decisivi. Ogni tifoso dell’Inter preferirebbe vincere la Champions League piuttosto che il campionato»