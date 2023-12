Graziani: «Mkhitaryan? Non me l’aspettavo così bravo! Un motivo»

Mkhitaryan all’Inter sta vivendo una seconda giovinezza e non a caso la dirigenza è pronta a premiarlo con un rinnovo di contratto. Graziani rivela che non si aspettava che l’armeno potesse diventare così decisivo: di seguito quanto dichiarato su Radio Sportiva

RIVELAZIONE INASPETTATA – Henrick Mkhitaryan è diventato la colonna portante del centrocampo dell’Inter targata Simone Inzaghi. Ciccio Graziani rivela che non si aspettava un giocatore così forte: «Mkhitaryan? Io non me l’aspettavo così bravo e alla Roma l’ho seguito. Mi sembrava un giocatore molto bravo, sapeva fare tutto ma non riuscivi a capire quale fosse il suo vero ruolo. A Roma lo hanno alternato anche da seconda punta, io vedevo le capacità di questo giocatore ma non riuscivo a capire il suo ruolo. All’Inter invece Inzaghi gli ha trovato una posizione nella quale io non pensavo potesse diventare così decisivo. Ora Mkhitaryan sa anche difendere, tatticamente è molto ordinato. Lui, Barella e Calhanoglu sono tre centrocampisti di livello europeo, non a caso l’Inter è arrivata a disputare una finale di Champions League. Io sono rimasto davvero stupito in positivo del ruolo che è riuscito a cucirsi in questa Inter e sono contento per lui».