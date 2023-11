Graziani: «Miracolo Allegri a -2 da Inter! Juventus dietro in una cosa»

L’Inter domenica scorsa ha affrontato la Juventus di Massimiliano Allegri. Ciccio Graziani non riesce a comprendere come mai il tecnico bianconero non rientri nelle grazie di molti suoi tifosi: l’ex calciatore, ospite di Microfono Aperto su Radio Sportiva, esalta le qualità tecniche della seconda in classifica. Poi fa una considerazione sulla squadra di Simone Inzaghi

VALORI – L’Inter e la Juventus non si sono fatte male nel match andato in scena domenica scorsa. Secondo Ciccio Graziani, Massimiliano Allegri sta facendo un miracolo: «La Juventus ha giocato contro l’Inter con Nicolussi Caviglia in mezzo, con tutto il rispetto. Oggi essere a -2 dai nerazzurri è un piccolo miracolo secondo me. La squadra di Allegri dietro quella di Simone Inzaghi, ma non so nemmeno di quanto, ha l’attacco più forte della Serie A. Solo l’Inter gli fa concorrenza e se la Juventus è lì lo è per meriti di Vlahovic, Chiesa e Milik. Il problema della Juventus è in mezzo al campo, però se l’è battuta alla pari con l’Inter che è la prima candidata scudetto. Quindi ha anche dei valori tecnici».