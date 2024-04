Graziani: «Mai un calo reale dell’Inter. Thuram? Qualcosa non quadra»

Graziani parla della stagione dell’Inter, che si avvicina alla sua seconda stella. Poi qualche parola sulla mancanza del gol di Marcus Thuram.

MAI CALO − Francesco ‘Ciccio’ Graziani a Sport Mediaset XXL si esprime così sulla stagione dei nerazzurri: «Mai un calo reale dell’Inter, se pensiamo ad una sconfitta sola in stagione dice tutto sulla forza e l’autostima incredibili di questa squadra. Traguardo straordinario per tutti. Inzaghi inizia a vincere scudetti e non sarà l’ultimo. Ma l’Inter si sta proiettando già nel futuro. Thuram? Non è calato nella qualità del gioco, però gli manca il gol e per un attaccante quando non fai gol c’è qualcosa che non quadra. La mancanza di gol inizia a farsi sentire, questa potrebbe essere la giornata giusta».