Graziani: «Lukaku senza dignità? Ognuno pensa al proprio interesse!»

A distanza, ormai, di più di una settimana, l’argomento caldo di mercato resta quello di Lukaku. Graziani dice la sua sul radicale cambiamento di fronte del belga nei riguardi dell’Inter.

INTERESSE – Francesco Graziani esprime la propria opinione sul voltafaccia di Romelu Lukaku all’Inter. Alla domanda di un tifoso deluso, l’ex calciatore e allenatore su Radio Sportiva dichiara: «Lukaku senza dignità per quello che ha fatto? Non so se la parola dignità vada espressa. Oggi il mondo è cambiato. Ogni giocatore è un’industria di se stesso, guarda alla sua realtà. Puoi giocare un giorno in una squadra e quello successivo vai in un’altra. Non è questione di dignità ma che ognuno porta avanti il proprio modo di vedere le cose e di comportarsi. A me dispiace solo che a volte i calciatori si esprimono a livello verbale in una certa maniera e poi si comportano all’opposto. Ognuno guarda al proprio interesse e futuro per quello che più gli confà. La situazione di Lukaku la stiamo monitorando da tempo. Io dico sempre ai tifosi di tutto il mondo: affezionatevi ma non innamoratevi dei calciatori perché purtroppo oggi non esiste più una realtà in cui puoi goderti il giocatore per tanti anni. Oggi te lo godi nel momento in cui indossa la maglia del club che tifi ma non ti puoi innamorare perché rimani deluso. L’aspetto primario è quello finanziario per loro. Non c’è più l’aspetto affettivo, oppure c’è solo quando giocano per quella società. Poi le cose cambiano».