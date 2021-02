Graziani: «Lukaku fa giocare bene i compagni. A differenza degli altri»

Francesco Graziani

Graziani vede Lukaku sempre più uomo squadra dell’Inter. L’ex attaccante, ospite di “Tiki Taka” su Italia 1, ha parlato del centravanti belga facendo un paragone con le altre punte di questa Serie A.

RENDIMENTO TOTALE – Queste le parole di Francesco Graziani: «Romelu Lukaku, a differenza degli altri attaccanti che ci sono in Italia, fa giocare benissimo gli altri che ci sono intorno. Lui li valorizza, tutti. Lukaku, a differenza di tanti altri, quelli che ha vicino li migliora perché gioca per se stesso e per gli altri. Inter-Lazio? Nel rigore ha deciso l’arbitro, perché è lui che determina se c’è fallo. Poi, dal VAR, gli hanno detto di sì: si vede il labiale dove chiede di confermare».