Graziani: «L’Inter va sotto perché dietro dormivano. Terzo gol? Mai fallo»

Francesco Graziani, conosciuto come Ciccio, è intervenuto in diretta su Sport Mediaset XXL. L’ex allenatore e opinionista, ha commentato la prova fatta dall’Inter nella vittoria in rimonta contro il Monza.

IL COMMENTO – Ciccio Graziani, in diretta a Sport Mediaset XXL, ha parlato della gara disputata ieri a San Siro tra Inter e Monza, terminata 3-2 in favore della squadra di Simone Inzaghi. Per Graziani, nel primo tempo i nerazzurri non sono entrati in campo con la giusta concentrazione difensiva, e la rimonta è frutto della netta differenza di valori tra le due squadre: «Non sta benissimo l’Inter almeno in campionato, in Europa ha fatto un grande risultato e gioca bene. Prendere il primo gol del Monza significa che dietro stavano dormire, una squadra di questo livello non può prendere un gol del genere. Ma poi se hai qualità tecnica di squadra e nei singoli i gol giustamente arrivano. Il gol è arrivato a pochi secondi dalla fine del primo tempo ed è stata una bella iniezione di entusiasmo per i nerazzurri».

Graziani dice la sua sulle proteste per il terzo gol dei nerazzurri in Inter-Monza

REGOLARE – Ciccio Graziani ha poi concluso il suo intervento, giudicando regolare il terzo gol segnato ieri dall’Inter, grazie all’autorete di Kyriakopoulos, propiziata da Lautaro Martinez: «Inzaghi ambizioso? Fa benissimo, l’Inter gioca per essere competitiva su tutti i fronti. Giusto pensare che ci siano degli obiettivi da giocare. Lautaro Martinez-Kyriakopoulos? Giocata regolarissima, come puoi parlare di fallo?!».