Graziani: “L’Inter ha trovato compattezza e ha ancora margini”

Francesco Graziani

Ciccio Graziani, ospite negli studi di “Sport Mediaset XXL”, ha commentato il momento della Serie A che oggi vive la penultima giornata del 2020 e l’Inter impegnata tra poco contro lo Spezia

I MARGINI – Graziani sostiene che l’Inter possa fare ancora meglio: «Ci sono sei squadre in cinque punti, è un campionato avvincente ed equilibrato e le squadre che avevamo ipotizzato a inizio stagione stanno salendo. Milano in testa rende questo campionato molto più divertente e siamo contenti, è un bene per il calcio italiano. L’Inter è cresciuta nel momento in cui ha iniziato a coprirsi di più, a fare meglio in fase difensiva, poi davanti sono straordinari: Lukaku fa reparto da solo e non soltanto per i gol. La squadra ha trovato compattezza e continuità, nel gioco ancora non ci siamo, ha margini di miglioramento, ma quando vinci partite come quella col Napoli sono segnali estremamente positivi».