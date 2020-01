Graziani: “L’Inter deve essere felice. Rigore Atalanta? Non so…”

L’ex calciatore ed allenatore Francesco Graziani, ospite come di consueto della domenica in “Sport Mediaset XXL”, ha commentato l’incontro di ieri tra Inter e Atalanta terminato col punteggio di 1-1

INTER SODDISFATTA – Graziani sottolinea quanto l’Inter debba essere soddisfatta per la stagione fatta fino ad ora: «Inter campione d’inverno? Questo per ora conta poco, alla fine sarà importante il risultato finale. Se analizziamo la stagione dell’Inter c’è da essere strasoddisfatti perché hanno avuto diversi infortuni in momenti importanti anche se Conte ha dei signori calciatori in panchina. Devono essere strafelici di quanto hanno fatto e possono guardare al futuro con ottimismo, lotteranno per vincere lo scudetto fino all’ultima giornata. Un voto secco al girone d’andata dei nerazzurri? Dieci».

IL RIGORE – L’Atalanta protesta per un rigore negato nel primo tempo, ma Graziani non è convinto: «Non so se c’è l’intenzionalità, è un fallo al limite, c’è il movimento del braccio e per me se l’avessero rivisto bene ci poteva stare il calcio di rigore. L’unica cosa da capire è se Lautaro cerca di proteggersi nel momento che cade e se c’è intenzionalità».