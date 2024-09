Graziani: «Leao mentalità da bambino. Nell’Inter mi aspetto una sorpresa!»

Francesco Graziani racconta le proprie sensazioni su Inter-Milan di questa sera. L’ex calciatore e allenatore, opinionista di SportMediaset, individua un uomo decisivo per parte.

FARDELLO – Riflettori puntati su Inter-Milan, che andrà in scena questa sera a San Siro. Francesco Graziani introduce il derby, esprimendo un parere sullo stato delle due formazioni: «Se fossi un tifoso del Milan oggi firmerei per un pareggio, se fossi un tifoso dell’Inter no. Anche perché ci arrivano in maniera diversa, i nerazzurri sono più consapevoli delle proprie forze e anche un piccolo vantaggio in classifica può fare la differenza. Se questa sera l’Inter vincesse diventerebbe il settimo derby consecutivo e sarebbe un fardello psicologico molto pesante». Mentre Fonseca e Inzaghi mettono a punte le ultime mosse, Graziani prova ad individuare due uomini, uno per parte, che potrebbero fare la differenza nel derby della Madonnina.

Inter-Milan, chi potrebbe fare la differenza secondo Graziani

CHI INCIDERÀ – Francesco Graziani, poi, si sofferma sui singoli di Inter-Milan, esprimendo un parere sui due attaccanti più rappresentativi delle due squadre: «Chi sono gli uomini determinati di Inter-Milan? Dico Lautaro Martinez, perché prima o poi dovrà incidere in questa squadra. Non l’ha ancora fatto e potrebbe esserci una sorpresa proprio questa sera. E poi direi Pulisic dall’altra parte perché credo più in lui che in Pulisic. Non è una stoccatina per Leao ma non è ancora diventato grande, gioca ancora con la mentalità di un bambino che si vuole divertire, invece deve iniziare a ragionare da grande». Questo il pensiero dell’ex calciatore e allenatore, ospite nello studio di SportMediaset.