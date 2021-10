Graziani: «Lazio-Inter, gol di Felipe Anderson? Ragione dei biancocelesti!»

Ciccio Graziani, ospite negli studi di Sport Mediaset XXL, ha parlato dell’Inter, reduce dalla sconfitta contro la Lazio per 3-1. L’ex calciatore analizza l’episodio del gol di Felipe Anderson

RISPOSTA – Queste le parole di Graziani: «L’Inter nel primo tempo è stata padrona del gioco. Poi la Lazio ha calciatori che fanno male nelle ripartenze. Per 50 minuti la partita l’ha fatta l’Inter, poi gli episodi l’hanno punita. E le stesse cose succedono nelle coppe europee. Rinvio del match? Si doveva rinviare, in Spagna sono più furbi. Il gol di Felipe Anderson? I laziali hanno ragione, mi dispiace per l’Inter. Non c’è nulla su Dimarco, non fare più questo tipo di comportamento, fa male alla squadra. Se rimani a terra succede quello che succede. L’Inter ha provato a segnare».