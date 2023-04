Graziani: «Lautaro Martinez sparito dai radar. Lukaku, che errore!»

Graziani si scaglia contro Lautaro Martinez e Lukaku, i principali protagonisti di un attaccato dell’Inter decisamente inceppato

DOCCIA FREDDA − Ospite negli studi di Sport Mediaset XXL, Ciccio Graziani analizza il momento dei nerazzurri: «Anche ieri l’Inter ha creato molto, sotto quell’aspetto lì Inzaghi non dovrebbe essere preoccupato, ma l’Inter non concretizza. Ma l’allenatore cosa ne può fare. Quando una squadra produce così tanto e non concretizza è un problema serio perché alla fine non vinci. Lukaku, come si è mangiato quel gol? Perché non andava col piede o col ginocchio, ha fatto la cosa più difficile. Bisogna buttarla dentro, lui fa una fatica enorme. Mi dispiace per Lukaku, si sta peggiorando la vita da solo. Lautaro Martinez? Almeno Lukaku si impegna, sbaglia, sgomita, ma il Toro dov’è? Sei rimasto in Qatar o vuoi vivere di rendita. È sparito dai radar dell’Inter. E l’Inter non si può permettere di avere giocatori di questa qualità sottotono. Non vale 70 milioni».