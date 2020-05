Graziani: “Lautaro Martinez? Se vuole andare via Ã¨ da cedere. Serie A…”

Graziani: “Lautaro Martinez? Se vuole andare via è da cedere. Serie A…”

Condividi questo articolo

Francesco “Ciccio” Graziani, ex calciatore, intervenuto sulle frequenze di “Radio Sportiva” ha parlato a proposito della possibile ripresa della Serie A, ferma a causa dell’emergenza COVID-19. Una battuta, infine, sulla situazione relativa a Lautaro Martinez

RIPRESA – Queste le parole di Ciccio Graziani sulla ripresa della Serie A e su Lautaro Martinez: «Playoff e playout Campionato? Ognuno tira l’acqua al proprio mulino. Se dobbiamo provarci deve comunque esserci un margine di sicurezza, altrimenti il Campionato è falsato. Le società hanno tutto l’interesse di portarlo a termine, ma lo fanno salvaguardando la salute di chi deve andare in campo. Campionato nell’anno solare? Può essere una buona idea, l’importante è ripartire. Campionato dopo lo stop? Un’incognita. Quelle squadre che andavano a mille potrebbero avere difficoltà e quelle che andavano male potrebbero riservare sorprese. Lautaro Martinez? Meglio un asino sano che un cavallo zoppo. Se fa le bizze e ha voglia di andare via per guadagnare di più, mandatelo via. Non ha senso tenere un giocatore controvoglia».