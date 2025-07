Graziani netto: «Lautaro Martinez ha sbagliato! Calhanoglu impeccabile»

Ciccio Graziani si è espresso in merito allo scontro a distanza tra Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu. Di seguito il suo commento su una vicenda che, al momento, appare risolta.

LA CONVINZIONE – Ciccio Graziani ha parlato a proposito del diverbio a distanza tra Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu. L’ex calciatore italiano, pronunciandosi sul punto alle frequenze di Radio Sportiva, ha preso le difese di una delle “ex parti in causa” (dato che il conflitto sembra essere definitivamente risolto). Di seguito le sue parole: «Lautaro Martinez? La discussione con Calhanoglu non mi è piaciuta, hanno fatto passare il turco come qualcosa che non è. Lui ha risposto bene sui social dicendo che ‘un vero capitano migliora le cose, non le peggiora’. Il turco ha voluto sottolineare l’esigenza che un capitano unisca, piuttosto che divida, in un messaggio rivolto a Lautaro Martinez. Quando Calha risponde così, per me fa bene».

Graziani ribadisce il concetto e aggiunge il suo pensiero su Lautaro Martinez in termini generali

LA VALUTAZIONE – Ciccio Graziani ha poi proseguito reiterando il suo punto di vista sulla questione e specificando il suo giudizio sul Toro in generale: «In quella circostanza, quindi, Lautaro non mi è piaciuto. Per il resto, riconosco che si tratta di un grande capitano per l’Inter».