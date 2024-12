Graziani pronostica: «Lautaro Martinez? Non mi preoccupa. Tornerà presto!»

Il digiuno da gol di Lautaro Martinez continua a fare notizia. Ne parla anche Francesco Graziani, poche ore prima di Cagliari-Inter, dicendosi tranquillo per le sorti dell’attaccante argentino.

PUNTO DI RIFERIMENTO – Sarà Cagliari-Inter la sfida giusta per vedere Lautaro Martinez tornare al gol? Francesco Graziani dice la sua sul momento che sta vivendo il capitano nerazzurro: «Che consiglio darei a Lautaro Martinez? Di stare tranquillo, di approfittare del fatto che ha carisma, personalità ed è il capitano dell’Inter. Ha ancora tantissimi obiettivi per il proseguo di questa stagione da conseguire. C’è un affetto straordinario da parte dei suoi compagni. Nonostante non faccia gol viene visto sempre come un grande punto di riferimento, un grande leader. Io dico sempre che chi è capace di fare gol li fa sempre. Poi magari c’è l’anno in cui ne fai quindici e quello successivo in cui ne metti a segno ventisette».

Lautaro Martinez in cerca di gol: il punto di vista di Ciccio Graziani!

CONSIGLI – Francesco Graziani, ospite di Radio Sportiva nel giorno di Cagliari-Inter, avverte: «Vedrete, da qui alla fine della stagione Lautaro Martinez tornerà a fare gol e sicuramente darà una grande mano all’Inter per raggiungere gli obiettivi importanti che si sono prefissati. Io non sono preoccupato per lui e non ci sono consigli da dargli perché ha qualità tecnica, sa fare gol e tornerà a farli. Ci vuole solo un po’ di tranquillità interiore, che poi è quella che alla lunga fa la differenza. L’importante è non innervosirsi troppo e non esagerare nelle cose che si vuol fare. Non conosco Lautaro Martinez dal punto di vista caratteriale ma sono convinto che in cuor suo è molto sereno perché prima o poi si sbloccherà e farà molti gol anche quest’anno».