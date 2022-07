Graziani: «Lautaro Martinez e Lukaku perfetti, come me e Pulici!»

Graziani paragona Lautaro Martinez e Lukaku, tornati a far coppia nell’Inter a Lugano (vedi highlights), a se stesso e Pulici ai tempi del Torino. Queste le parole dell’ex attaccante, in collegamento con Calciomercato – L’Originale su Sky Sport.

PARAGONE AUTOPRODOTTO – Francesco Graziani si rivede nella nuova-vecchia coppia gol dell’Inter: «Sono d’accordo che Lautaro Martinez e Romelu Lukaku sono perfetti. Si integrano perfettamente come caratteristiche, un po’ come me e Paolo Pulici: lui era più punta, io mi muovevo negli spazi. Non c’è mai stata invidia fra noi, c’era la consapevolezza che lui era l’ideale per me e io l’ideale per lui. In Lukaku e Lautaro Martinez vedo un pochino le stesse sinergie: uno è forte fisicamente, uomo d’area, con Lautaro che gli gira intorno. Mi diverto tantissimo a vedere questi giocatori, Lautaro sfrutta la fisicità di Lukaku anche a suo vantaggio. Questa è la coppia che ci somiglia in tutto e per tutto».