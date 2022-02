Graziani: «Lautaro Martinez? Gli manca riferimento all’Inter. E non è sereno»

Graziani, da ex attaccante, prova a capire cosa non stia funzionando con Lautaro Martinez nel recente periodo. Da Microfono Aperto su Radio Sportiva trova due motivazioni per il calo del Toro.

PER ORA NON VA – Francesco Graziani entra nel merito delle difficoltà del numero 10 dell’Inter: «Di Lautaro Martinez penso due cose. La prima: che gli manchi un riferimento importante come lui aveva con Romelu Lukaku. Gli faceva da punta centrale, lui gli giocava intorno: giocava molto per sé, ma anche per Lautaro Martinez. A lui manca come riferimento: Edin Dzeko non è quel tipo di calciatore, spesso si abbassa e lui fa fatica a fare la prima punta. La seconda ipotesi, e credo sia anche la più veritiera, è che non finisce mai una partita. Comincia titolare e verso il 70′ è sempre sostituito. Dopo cinque-dieci minuti del secondo tempo comincia a guardarsi intorno pensando che venga levato: questo lo condiziona. Non si sente protetto e sicuro come era l’anno scorso, dove se stavano bene lui e Lukaku sempre in campo. Alexis Sanchez faceva un po’ le bizze, ma Antonio Conte sapeva gestirli bene. Adesso è difficile anche la gestione di Sanchez e Lautaro Martinez non è sereno e tranquillo: comincia il secondo tempo pensando che dopo dieci minuti lo cambia».