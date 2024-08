Graziani: «Lautaro Martinez ha giocato con un rischio! Non bene»

Lautaro Martinez sabato in Genoa-Inter non era proprio al massimo della forma, come normale visto che è tornato in gruppo neanche due settimane fa. Nel valutare la prestazione dell’argentino, Graziani trova delle difficoltà che dovevano essere preventivate: le sue parole da Sport Mediaset XXL su Italia 1.

PROTAGONISTA MANCATO – Sabato Lautaro Martinez ha giocato fino all’86’ di Genoa-Inter, prima di essere sostituito da Kristjan Asllani. Una prestazione non certo positiva, ma era inevitabile dato che ha avuto pochi allenamenti sulle gambe. Per Francesco Graziani lo si è forzato troppo presto: «È tornato da oltre una settimana, adesso c’è bisogno di metterlo un po’ in sesto dal punto di vista atletico. Non sta bene fisicamente, ha giocato ma col rischio di farsi male. Quando crescerà Lautaro Martinez questa sarà una squadra protagonista: deve essere aggiustata dal mercato, però è la squadra assolutamente da battere. Mancato il coraggio di toglierlo da parte di Simone Inzaghi? No. Lui si fida di alcuni giocatori, sapendo che non sono al meglio della condizione atletica. È il giocatore che, dal niente, ti inventa la giocata: per questo l’ha tenuto in campo».

Graziani da Lautaro Martinez alla moviola di Genoa-Inter

LE DISCUSSIONI – Nel suo intervento, Graziani dopo aver parlato di Lautaro Martinez giudica le scelte di Ermanno Feliciani in Genoa-Inter: «Voto all’arbitro? Noi partiamo sempre dal presupposto che a velocità normale ti può ingannare: abbiamo messo la tecnologia per questo, perché così gli arbitri non incidono. A velocità normale il fallo di mano di Yann Bisseck è facile da vedere, se lo colpisci di testa si allontana la palla. Sarebbe stato un errore gravissimo non dare rigore».