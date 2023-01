Graziani: «Lautaro Martinez esaltato dal Mondiale. Theo Hernandez ancora in Qatar!»

Ciccio Graziani ha parlato a Radio Sportiva riguardo le parole di ieri di Calhanoglu, oltre che della vittoria dell’Inter in Supercoppa e della prestazione di Lautaro Martinez.

DENTE AVVELENATO – Ciccio Graziani ha parlato della vittoria di ieri dell’Inter in Supercoppa e delle parole di Hakan Calhanoglu nel post partita: «Ci sta che Calhanoglu abbia il dente avvelenato. Si sta togliendo qualche sassolino dalla scarpa, ma sempre con educazione e rispetto. Ieri l’Inter mi è piaciuta tantissimo, anche se non ha giocato una partita brillantissima. Ha trovato un avversario che ha facilitato il tutto. Ieri l’Inter si è dimostrata squadra. Queste partite dovrebbero dare una svolta alla stagione dei nerazzurri». Già contro l’Empoli sarà importante continuare su questa strada.

LAUTARO – Graziani ha poi continuato parlando del valore di questa vittoria: «Io credo che valga molto. Sono trofei che per le società sono diventati importanti. È anche vero che l’obiettivo primario dell’Inter è fare bene in Champions e meglio in Campionato. L’Inter deve lottare per portare a casa lo Scudetto. Spero che i successi creino entusiasmo, e che ora succeda questo. Se vedi la faccia di Lautaro e quella di Theo vedi come uno si stia esaltando per il Mondiale vinto. L’altro invece è rimasto in Qatar con la testa». Lautaro Martinez è tornato al meglio dopo il Mondiale vinto con la sua Argentina.